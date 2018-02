Um dos mais próximos aliados do presidente Michel Temer, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse nesta quinta-feira (1º) acreditar que o candidato do governo para as eleições de 2018, que ainda não se sabe quem é, pode vir a se beneficiar com parte dos votos do eleitorado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode ficar inelegível por ter sido condenado em segunda instância.

