O candidato governista Mohamed Ould Ghazouani foi proclamado oficialmente vencedor das eleições presidenciais na Mauritânia, anunciou no domingo (23) o presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente, Mohamed Vall Ould Bella, em entrevista coletiva. Com 100% das urnas apuradas, Ghazouani conseguiu 52,01% dos votos, e com isso não será necessário um segundo turno.