O candidato a deputado federal pelo Estado mexicano de Coahuila, Fernando Purón, foi assassinado no momento em que posava para uma selfie com uma eleitora na cidade de Piedras Negras, Norte do país e fronteira com o Texas (EUA). O autor dos disparos fugiu. O candidato, do Partido Revolucionário Institucional, havia acabado de participar de um debate.

