Candidato à Presidência, Collor deve visitar o Rio Grande do Sul

O senador e ex-presidente da República Fernando Collor desfez qualquer dúvida sobre o seu objetivo de disputar mais uma vez o cargo de presidente da República do qual saiu pelo impeachment em 1992, embora tenha renunciado antes. Collor está atualmente no PTC, Partido Trabalhista Cristão. Embora o partido tenha pouca expressão no Rio Grande do Sul, Fernando Collor deverá incluir uma visita ao Estado. Seu avô, Lindolfo Collor, que foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, nasceu em São Leopoldo, e existe hoje um município que leva o seu nome.

O destino das polícias

A mudança de opinião do governo federal, voltando atrás e apoiando a criação do novo Ministério da Segurança, irá provocar uma primeira medida relevante: As polícias Federal, e Rodoviária Federal sairão do ministério da Justiça, e se subordinarão à nova pasta. A Polícia Rodoviária Federal no passado, já esteve vinculada, vejam só, ao Ministério dos Transportes.

As prévias dos tucanos irão para as calendas?

As prévias do PSDB, uma exigência do prefeito de Manaus, Artur Virgílio para escolher os candidatos do partido a presidente da República e a governador de São Paulo estavam marcadas para o dia 4 de março. Foram adiadas para o dia 11. E agora já se fala no dia 18. Há quem diga que acabarão suspensas e Geraldo Alckmin será aclamado candidato a presidente da República.

PGR contra concessão de Habeas a Lula

Foi incisiva a manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge,no parecer ao ministro Edson Fachin, do STF, relator do pedido de habeas corpus impetrado pelos advogados de Lula, para que ele não seja preso após o prazo dos recursos à sua condenação, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

A posição da procuradora Raquel Dodge

A procuradora-geral diz que ‘exigir o trânsito em julgado após o terceiro ou quarto grau de jurisdição para, só então, autorizar a prisão do réu condenado, é medida inconstitucional, injusta e errada’.

“Também favorece a impunidade e põe em descrédito a justiça brasileira, por perda de confiança da população em um sistema em que, por uma combinação de normas e fatores jurídicos, a lei deixa de valer para todos”, avalia.

Hoje, o Fórum Os Caminhos do Rio Grande

Em sua quarta edição, o Fórum Os Caminhos do Rio Grande será realizado nesta sexta na sede da Saba, em Atlântida, no dia 16, a partir das 14h30min. O tema central será “Presente e Futuro da Logística Brasileira”. A abertura oficial ficará por conta do governador José Ivo Sartori, seguida da explanação do secretário dos Transportes do Estado do RS, Pedro Westphalen. Como painelistas, participam ainda Carlos Marun, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Ao seu lado, Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República e Nelson Lídio Nunes, diretor-presidente da EGR.

