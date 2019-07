Candidatos da 2ª chamada do Prouni devem comprovar informações para inscrição até hoje

Os estudantes selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni), referente ao segundo semestre de 2019, precisam apresentar até esta segunda-feira (8) os documentos que comprovem as informações fornecidas no momento da inscrição. A confirmação deve ser feita na instituição de ensino superior para a qual o candidato se inscreveu, em dia, hora e local indicados pela mesma.

Caso o candidato não estiver na lista de selecionados da segunda chamada, ele ainda pode concorrer a bolsa pelo programa na lista de espera. Para isso, basta acessar o site, nos dias 15 e 16 de julho, e manifestar o interesse. O resultado fica disponível no dia 18 de julho. A comprovação de documentos para os selecionados nessa etapa ocorre entre os dias 19 e 22 de julho.

