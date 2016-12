As candidatas ao título de Musa do Brasil 2016 já estão ansiosas pelo início do verão. As beldades posaram com os biquínis que pretendem usar para desfilar suas curvas na praia. Disposta a ajudar as musas na escolha dos modelitos mais adequados para cada perfil, a estilista Lidia Farkas avaliou tudo e falou das tendências.

Entre as que acertaram estão Myriã Pedron, Musa do Espírito Santo, Angel Takeda, de São Paulo, e Iara Ferreira, de Santa Catarina. A primeira escolheu um modelo de única cor com um sutiã com bojo, que sustentou bem os seus fartos atributos. Já Angel apostou em um modelo de cores terrosas, que estão super em alta. Por sua vez, Iara escolheu um biquíni delicado, que valorizou suas curvas. (AD)

