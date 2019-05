Candidatos do Enem podem solicitar atendimento por nome social a partir de hoje

A partir desta segunda (20), os candidatos já inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 podem acessar a página do participante e pedir atendimento por nome social até a próxima sexta-feira (24).

Para fazer a solicitação, é preciso acessar a página do candidato e comprovar os dados com o envio de uma foto da cabeça até os ombros com o rosto descoberto que seja atual, nítida e colorida com fundo branco. Além disso, deve ser enviada uma cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação com foto. Também é exigida uma cópia assinada e digitalizada do formulário de solicitação de nome social, que pode ser impresso na página do candidato.

As provas do Enem 2019 vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, os dois primeiros domingos do mês.

