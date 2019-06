Candidatos em lista de espera do Sisu começam a ser chamados

Estudantes inscritos na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam a ser convocados a partir desta quarta-feira (19). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a chamada é feita diretamente pelas instituições de ensino superior. O inscrito selecionado deve conferir o prazo para a matrícula e verificar na instituição de ensino em que foi aprovado os locais, horários e qual a documentação necessária. Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sisu em nenhuma das duas opções de curso cadastradas puderam manifestar interesse na lista de espera da seleção.

No segundo semestre deste ano, o Sisu teve 1.213.679 inscrições, número 24,3% superior ao de 2018 (976.765). Esta edição também registra alta de 25,9% na quantidade de candidatos inscritos, sendo 640.205 contra 508.486. O pré-requisito para concorrer ao Sisu é ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018 e obtido nota acima de zero na redação.

