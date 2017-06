Candidatos não poderão escapar 

O tema central da próxima campanha eleitoral será o nó da corrupção, que não pode ser tolerada em qualquer nível. Impossível fingir que as leis são cumpridas, porque isso envenena as entranhas da sociedade e provoca, lentamente, sua destruição.

Para lá e para cá

A pergunta mais frequente é se o presidente Michel Temer conseguirá dar estabilidade ao País. A resposta depende em muito do PSDB, que faz o jogo do transformista. Ora está a favor de Temer, ora dá uma guinada, deixando escapar que não há mais condições para governar.

Grande diferença

Em países desenvolvidos, as redes de atendimento aos trabalhadores estão acima do razoável com a cobrança de 20 por sobre a folha de salários. No Brasil, chega a 100 por cento e a qualidade dos serviços nós conhecemos…

Não tem outra saída

A maioria dos países examina os sistemas de Previdência Social. A reavaliação se torna inevitável na medida em que a população aumenta e os antigos sistemas passam a consumir cada vez mais parte das receitas nacionais.

Sem limite

As aplicações abusivas de agrotóxicos vêm envenenando a alimentação dos brasileiros, sem que as vítimas inocentes desse processo perverso sejam notificadas. O Brasil tornou-se o maior produtor e também consumidor de agrotóxicos do mundo. Os registros de intoxicação são assustadores. Mesmo que o tom tenha se tornado alarmante, não existe fiscalização que garanta a eliminação dos que excedem no uso de venenos.

Anti-corrupção

A 1º de agosto serão assinalados os quatro primeiros anos da lei que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. A discussão começou no Congresso em 2010 e demorou demais.

Irresponsabilidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a ONU informaram que “no Brasil são usados pelo menos dez tipos proibidos de agrotóxicos no resto do mundo.” O resumo é este: doses constantes de veneno são jogadas nas mesas de refeições.

Pedradas

O presidente José Sarney foi vaiado e xingado por cerca de mil pessoas e teve o ônibus onde estava apedrejado quando deixava o Paço Imperial na área central do Rio de Janeiro. O fato ocorreu a . Os manifestantes pediam a saída do presidente.

Com exatidão

Para definir o notável estadista Osvaldo Aranha, Salatiel Correia escreveu:

“Houve um tempo, no Brasil, em que a vida pública era repleta de ‘gente do bigode’. Como ‘gente do bigode’ se entende homens públicos de qualidades visíveis que primavam em ser fieis à palavra dada. O sentido de honra, aliado ao patriotismo, solidificava-se na coragem tão necessária para construir novos caminhos.”

Há 55 anos

A , o Senado aprovou por 36 votos a 14 o projeto de Aarão Steinbruch, criando o 13º salário. Com a assinatura do presidente João Goulart, tornou-se lei a 13 de julho do mesmo ano.

Previsão

Por enquanto, o cenário de 2018 é visto com alianças instáveis e baixa confiabilidade.

Comentários