Dois membros do partido israelense “Força Judaica” (“Otzmah Yehudit”, em hebraico), Benzi Gopstein e Baruch Marzel, não poderão participar das próximas eleições legislativas no país, no dia 17 de setembro. A Suprema Corte de Israel avaliou, no último domingo (25), que ambos fizeram declarações racistas contra árabes e, por isso, não poderiam concorrer.

Deixe seu comentário: