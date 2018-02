Candidatura de Rodrigo Maia e afastamento de Onyx Lorenzoni

O lançamento da candidatura do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ), à Presidência da República, será combinado com uma estratégia de manter o DEM totalmente unido em torno do projeto. Por conta dessa estratégia, para manter controle total do partido a direção nacional planeja aprovar no próximo dia 8, em Brasília, um ato de dissolução das direções do partido no Rio Grande do Sul e em Goiás.

Onyx e Caiado, os alvos

Os alvos são o deputado federal Onyx Lorenzoni e o senador Ronaldo Caiado, dirigentes do DEM no Rio Grande do Sul e em Goiás, respectivamente. Ambos estão alinhados com a pré-candidatura do deputado Jair Bolsonaro (PSD-RJ) à presidência da República.

Onyx só retorna no dia 2



Onyx, que coordena um roteiro de contatos de Bolsonaro na Ásia, retorna ao Brasil no dia 2. Ele já antecipou, em entrevistas, que pretende licenciar-se do DEM para cuidar do projeto presidencial de Bolsonaro. Mas não pretende deixar o partido.

Conselheiros de Temer

Quem participou da reunião reservada com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, no domingo, quando foi decidida a opção de Medida Provisória para criar a pasta da Segurança Pública: os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), Raul Jungmann (Defesa), Torquato Jardim (Justiça), Gustavo Rocha (interino dos Direitos Humanos) e o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS).

Lula é um assombro

Do editorial de ontem do Estadão: “Enquanto alguns petistas, demonstrando certo bom senso, já consideram Lula da Silva apenas um retrato na parede e se movimentam para a previsível luta pela sobrevivência política nesse novo cenário sem seu campeão de votos, o demiurgo de Garanhuns continua em campanha como se realmente pudesse se candidatar à Presidência, apesar de ser um corrupto condenado em duas instâncias. Mais do que isso: o ex-presidente está bastante empenhado na quase impossível tarefa de superar-se a si mesmo, ele que já se considera o maior brasileiro da história”.

Marcel van Hattem deixa o PP

O deputado estadual Marcel van Hattem pretendia anunciar hoje, no plenário da Assembleia Legislativa, sua saída do PP. O partido, porém, mandou os titulares retornarem aos seus mandatos e, com isso, Marcel volta a ser suplente. Ele iria anunciar que vai buscar uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo partido Novo. Talvez não retorne mais ao Legislativo se o PP mantiver os titulares.

Ex-presidente da Juventude do PP rebate Marcel

Ex-presidente da Juventude do PP, Fernandinho Lopes contesta Marcel van Hattem: “Os argumentos do deputado Marcel não condizem com a realidade. O PP tem 18 prefeitos Jovens, 11 vice-prefeitos e 251 vereadores, como não há espaço? Há espaços no PP sim, Marcel foi forjado dentro do PP, presidiu nossa Juventude, alcançou uma cadeira na Assembleia por um espaço que o partido lhe proporcionou, então não fale em falta de espaços”.

