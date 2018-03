Canecas que celebram Porto Alegre no Zaffari e Bourbon

A rede Zaffari e Bourbon está comercializando, com exclusividade, quatro canecas que estampam pontos turísticos de Porto Alegre. As ilustrações são de autoria do designer Tiago S. Giordani, que desenvolveu o Le Petit PôA (www.lepetitpoa.com), projeto que reúne ilustrações de sua autoria em homenagem à capital dos gaúchos.

As canecas, disponíveis nos hipermercados Bourbon Country, Bourbon Ipiranga e Zaffari Higienópolis ao preço de R$ 24,90, trazem desenhos da Usina do Gasômetro, da Ponte de Pedra, do Monumento aos Açorianos e do Cais do Porto.

Deixe seu comentário: