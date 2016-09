Canoas começa a receber os trilhos do sistema aeromóvel

A primeira carga de trilhos, que serão utilizados pelo sistema aeromóvel, já estão em solo canoense. Eles estão sendo armazenados próximos ao escritório da empresa Aeromóvel Brasil S.A., nas dependências da Ulbra. Fabricados na Espanha, demandaram três semanas de transporte até o Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

Duas carretas chegaram na segunda-feira (12) e estima-se que, dentro de duas semanas, todas as 30 carretas terão descarregado as 860 toneladas de trilhos.

A próxima fase será de beneficiamento das estruturas de aço, um processo chamado calandragem, para que os trilhos possam ser usados em desvios e curvas do trecho.

Os trilhos serão direcionados para a Linha 1 do sistema aeromóvel de Canoas, que ligará a Estação Mathias Velho do Trensurb, até próximo à Brigada Militar, na Rua 17 de Abril, num total de 4,7 quilômetros de extensão e sete estações. O modal completo terá 18 km de extensão, 26 estações e transportará 12 mil passageiros/hora no pico e 82 mil passageiros/dia.

