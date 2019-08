Canoas inaugura Clínica de Saúde da Mulher nesta quarta

A Clínica de Saúde da Mulher de Canoas será inaugurada, nesta quarta-feira (21), no Hospital Universitário (HU). O espaço funcionará no 5º andar do hospital, e terá mais de 50 leitos funcionando 24 horas todos os dias da semana.

Como novidade na rede pública de Saúde de Canoas, a clínica atenderá gestantes de alto risco ou que necessitem de avaliação especializada, referenciadas pela rede de saúde, além de mulheres com patologias relacionadas à ginecologia. Também serão realizados partos e atendimentos às mulheres vítimas de violência.

Serviço

O quê? Inauguração da Clínica de Saúde da Mulher

Quando? Nesta quarta-feira (21), às 9h

Onde? 5º andar do Hospital Universitário, na avenida Farroupilha, nº 8001, bairro São José – Canoas

Deixe seu comentário: