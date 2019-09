Canoas inaugura duas Clínicas de Saúde da Família

Canoas terá um novo conceito em saúde, que vai unir atenção básica e pronto-atendimento. Inaugurada nesta segunda-feira (23), as novas Clínica de Saúde da Família Estância Velha e e São Vicente, contarão com atendimento noturno, serviços com psiquiatra, assistente social e nutricionista, além de mais profissionais de saúde.

O prefeito Luiz Carlos Busato, disse que as clínicas estão adequadas ao Programa do Ministério da Saúde, Saúde Tá na Hora, que prioriza atenção primária. “Aqui na Clínica São Vicente também serão oferecidas especialidades que não tem em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Atendimento continuado, de prevenção”, afirmou.

A comunidade terá ao seu dispor três Equipes de Saúde da Família para atender 10 mil habitantes, triplicando o número de atendimentos antes realizado na UBS que funcionava no mesmo terreno da Escola Municipal General Neto. Os agendamentos serão diários e a equipe atenderá as pessoas que chegarem no local. Tanto a Clínica de Saúde da Família Estância Velha quanto a São Vicente terão horário de atendimento estendido, das 8h às 20h.

O local também contará com prontuário eletrônico, sala para coleta de exames e práticas integrativas e alternativas como, por exemplo, acupuntura. No local foram investidos R$717 mil, recursos do Ministério da Saúde e contrapartida da Prefeitura de Canoas.

