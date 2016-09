Canoas Shopping abre exposição interativa inédita no Brasil que provoca a consciência sobre acessibilidade

Dentro do período do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebrado no dia 21 de setembro, acontece no Canoas Shopping, de 16 a 25 de setembro, a exposição inédita “O que você vê?”, com obras do artista visual Fernando Schmitt, que também é o idealizador do projeto em conjunto com a audiodescritora Letícia Schwartz e a produtora Magali Hochberg.

O evento associa arte e tecnologia para estimular o público a usar a imaginação e experimentar diferentes possibilidades de acessar as imagens. Ou, como dizem seus idealizadores, “ver com os ouvidos e ouvir com os olhos”.

Além de explorar o conceito da acessibilidade com foco no público com deficiência visual, a exposição é um espaço de interação entre pessoas com e sem deficiência que envolve o público em experiências diferenciadas e instigantes, com provocações como:

* Observar e contar. Como tornar visível para outra pessoa o seu ponto de vista?

* Para ver com os ouvidos. Você sabe usar os olhos da imaginação?

* E se o fotógrafo não fez o ‘clic’? Você consegue ler uma imagem que não se vê, contada em uma língua que não precisa de som?

* Sons que clareiam a visão. Você consegue ouvir a paisagem?

* Um pedaço de cada vez. Se guardar os retalhos na memória, você completa a imagem?

* Se a imagem esconde a paisagem, as pontas dos dedos podem revelar a fotografia?

Segundo o artista visual Fernando Schmitt, “a exposição funda-se na ideia de tornar a acessibilidade matéria poética capaz de gerar empatia. Cada obra é, ao mesmo tempo, acessível a pessoas com deficiência e uma experiência capaz de permitir ao restante do público colocar-se no lugar do outro.”

A equipe de monitoria do evento conta com pessoas com deficiência, de forma a favorecer a interlocução com os visitantes e estimular a inclusão de pessoas com estas características no mercado de trabalho.

A exposição, que é gratuita, fica aberta à visitação de segundas a sábados, das 10h às 22h, e aos domingos e no feriado de 20 de setembro, das 11h30 às 22h, na Praça de Eventos Guilherme Schell, no primeiro piso do Canoas Shopping.

Serviço:

Exposição O que você vê?

Período: 16 a 25 de setembro

Horário: De segundas a sábados, das 10h às 22h, domingos e feriado do dia 20/09 das 11h30 às 22h

Local: Praça de eventos Guilherme Schell, primeiro piso do Canoas Shopping

