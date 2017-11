Nesta sexta-feira, 24 de novembro, os consumidores do Canoas Shopping terão duas horas a mais para aproveitar os descontos do Black Friday, mega promoção que abre a temporada de compras natalinas.

Neste dia, o horário de atendimento será das 9h às 23h, iniciando uma hora mais cedo e encerrando uma hora mais tarde que o horário padrão.

Com descontos que vão até 70%, a expectativa é que a edição de 2017 do Black Friday supere o volume de vendas do ano passado.

Deixe seu comentário: