Canoas Shopping comemora reação do varejo no segundo semestre com a inauguração de 11 novas lojas entre julho e outubro

Consolidado como um dos mais importantes centros de compras, lazer e alimentação do Estado, o Canoas Shopping comemora o número de abertura de lojas no início do segundo semestre. Foram sete a mais do que as quatro inaugurações registradas nos primeiros seis meses do ano. Um indicador que aponta uma significativa melhora do varejo para a segunda metade do ano.

Segundo Haidée Höfs, superintendente do Canoas Shopping, a atração destes investimentos é o resultado de uma série de indicadores positivos do empreendimento, como o índice de crescimento, que historicamente fica acima da média do mercado e a vacância, uma das mais baixas do setor.

Entre as novidades estão a House Sports, especializada em artigos esportivos, surf, skate e acessórios; Hope, moda lingerie; Mahogany, cosméticos de alto padrão; Única Basic Store, focada no segmento de moda básica; DXD, informática e games; Toca do Açaí, quiosque com lanches, vitaminas e sucos; Via Uno, calçados femininos; e Tenda, construtora com foco em empreendimentos econômicos. Para outubro, estão agendadas a inauguração da Caverna do Dino, enxoval do bebê e moda infantil; Donuts Café, especializada em doces americanos e Sheffield, loja de moda multimarcas.

Höfs constata também que outro ponto positivo das novidades é o fato da busca constante pelos interesses dos seus clientes não se restringir a um segmento específico, já que as novas operações contemplam moda, tecnologia, cosméticos, lingeries, alimentação, calçados, artigos esportivos e até construção civil, comprovando o potencial de consumo do fluxo mensal de mais de um milhão de consumidores do Canoas Shopping.

“A atração de um perfil tão diferenciado de operações ampliando ainda mais o nosso mix, comprova que o Canoas Shopping consolidou sua posição de destaque entre os maiores centros de compras, lazer e alimentação do Estado.”

