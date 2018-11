Canoas Shopping conquista prêmio Marcas & Líderes 2018

Em cerimônia realizada na noite do último dia 6 no salão nobre da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas (CICS), o Canoas Shopping foi agraciado com o prêmio Marcas & Líderes 2018 na categoria Centro de Compras.

Em sua 18ª edição, o prêmio Marcas & Líderes reconhece as marcas mais lembradas pelos canoenses em 38 categorias. Os resultados foram obtidos em 939 entrevistas realizadas por alunos do curso de Comunicação Social da Ulbra nas ruas da cidade de Canoas durante os meses de agosto e setembro.

Além de levar o prêmio máximo na sua categoria, o Canoas Shopping teve 10 de suas operações agraciadas: Unificado (curso pré-vestibular), Vênus (joalheria/ótica/relojoaria), Mc Donalds (lanches rápidos), Paquetá (loja de artigos esportivos), Gaston (loja de calçados), Colombo (loja de eletrodomésticos/eletrônicos), Digimer (loja de informática), Renner (loja de roupas), Mirage (salão de beleza/estética) e Rissul (supermercado).

