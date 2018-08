Canoas Shopping é finalista do Prêmio Abrasce pelo segundo ano consecutivo

O Canoas Shopping tem um projeto entre os finalistas da categoria Newton Rique de Sustentabilidade do Prêmio Abrasce, da Associação Brasileira de Shopping Centers pelo segundo ano consecutivo. Em 2017 foram 7 finalistas da categoria entre 175 projetos inscritos no total e, em 2018 foram 8 finalistas entre 188 projetos.

Na edição de 2017 do Prêmio, o Canoas Shopping foi finalista com a exposição “O que você vê?” realizado em setembro de 2016, que contou com fotografias com audiodescrição, braile, maquete sensorial e piso tátil no mall do shopping, além de proporcionar sensações sob a supervisão de dois guias deficientes visuais e uma monitora com deficiência auditiva.

O projeto que levou o Canoas Shopping a ser novamente finalista do Prêmio Abrasce, em 2018, foi a “Arena dos Sonhos”, evento realizado de 19 a 26 de setembro de 2017. A Arena dos Sonhos promoveu atividades lúdicas e de inclusão, tendo como ponto alto a ação Bota do Mundo, onde crianças com deficiência deram o primeiro chute de suas vidas, auxiliados por ídolos do esporte.

Segundo Haidée Höfs, Superintendente do Canoas Shopping, ser finalista em duas edições seguidas do Prêmio Abrasce é o reconhecimento da capacidade do empreendimento de realizar cases de sucesso. “Neste período de instabilidade econômica que o país atravessa, estar mais uma vez entre os melhores, em uma disputa que envolve shoppings de todo o país, é resultado do espírito do Canoas Shopping, um empreendimento consolidado, mas buscando sempre ações de atratividade para os consumidores e visibilidade da marca.”, acrescenta Höfs.

O Prêmio Abrasce, que é concedido anualmente pela Associação Brasileira de Shopping Centers, reconhece e incentiva projetos em várias categorias desenvolvidos por shopping centers e grupos corporativos filiados à Abrasce de todo o Brasil. A cerimônia de premiação da edição 2018 aconteceu no último dia 14 de agosto, às 19h, no São Paulo Expo, simultaneamente à Exposhopping e ao Congresso Internacional de Shopping Centers, maior feira do setor de Malls na América Latina.

Deixe seu comentário: