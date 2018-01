Canoas Shopping entrega prêmio para ganhador da promoção Desejos de Natal

Na terça-feira, dia 30, o Canoas Shopping entregou um automóvel JAC T40 zero kilômetro para Fernando Ledur, vencedor da promoção Desejos de Natal.

Morador da cidade de Canoas, Fernando Ledur teve seu nome sorteado entre os mais de 26.000 cupons distribuídos durante a campanha.

A promoção Desejos de Natal ocorreu de 17 de novembro a 24 de dezembro. Cada R$250,00 em compras realizadas no Canoas Shopping dava direito a um cupom. Além de participar do sorteio, os clientes que trocavam as notas ganhavam um panetone na hora.

