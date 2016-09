Canoas Shopping lança campanha institucional que destaca a diversidade do seu mix e os benefícios para os clientes

Dentro do conceito “O que você imaginar. E muito além” o Canoas Shopping lança uma campanha institucional que tem como foco principal enaltecer o mix do shopping e reforçar sua importância na vida dos clientes, com soluções destinadas às mais variadas necessidades do dia a dia como compras, lazer, gastronomia e convívio.

A campanha conta com um jingle institucional, ambientação no próprio Shopping e divulgação nas mídias sociais, além de anúncios em jornais da região e frontlights que destacam a presença e a relevância do Canoas Shopping como a principal referência em compras da região metropolitana de Porto Alegre.

O jingle, que tem uma batida leve e alto astral, é um convite para visitar o Canoas Shopping destacando que ele tem estilo, emoção, moda e o que você imaginar com “tudo para o bisavô até o neném”. A produção é da Batuque Música de Porto Alegre/RS, com criação de Gustavo Barletto.

A campanha está no ar desde o dia 23 de setembro e é uma criação da Agência Bistrô de Porto Alegre.

Ficha técnica:

Cliente: Canoas Shopping

Campanha: Institucional

Agência: Bistrô

Direção de Arte: Noelia Perez

Redação: Gustavo Barletto

Direção de Criação: Gabriel Besnos

Atendimento: Paula Flôres e Juana Cattaneo

Fotógrafo: Gian Michailoff

Produtora de Áudio: Batuque Música

Aprovação: Haidée Höffs e Georgia Petry

