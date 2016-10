Canoas Shopping patrocina 500 camisetas para a Caminhada Outubro Rosa

Dentro das atividades do mês dedicado à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Canoas Shopping patrocina a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas com o fornecimento de 500 camisetas que serão comercializadas na Caminhada Outubro Rosa.

O evento acontece no dia 9 de outubro a partir da 9h no Parque Municipal Getúlio Vargas, popularmente conhecido como Capão do Corvo. Cada camiseta pode ser adquirida por R$ 25,00 e o valor arrecadado será integralmente revertido para a finalização do prédio da Oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças em Canoas.

Além de apoiar a Caminhada Outubro Rosa, o Canoas Shopping mantém a sua torre iluminada com a cor rosa durante todo o mês de outubro e realiza uma campanha nas suas redes sociais para incentivar a disseminação de informações sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce.

O Canoas Shopping participa do Outubro Rosa pelo quarto ano consecutivo em reconhecimento à importância desta iniciativa, já que o câncer de mama é a segunda causa de morte entre as mulheres non Brasil.

