Canoas Shopping realiza ciclo de palestras inspiradoras para mulheres durante o mês de março

Durante o Mês da Mulher o Canoas Shopping realiza, todas as quartas-feiras, juntamente com a Confraria das Tops, o ciclo de palestras gratuitas Vozes Femininas, onde mulheres inspiradoras abordarão temas como marketing pessoal, autoestima, inteligência emocional e educação financeira, entre outros, buscando motivar as mulheres na busca do seu pleno desenvolvimento pessoal e profissional.

A primeira palestra, que terá como tema “Marketing pessoal: você é o seu cartão de visitas”, acontecerá no dia 7 de março, e será apresentada pelas empresárias Ana Paula Zandoná e Fernanda Albuquerque.

A palestra seguinte acontecerá no dia 14 de março, com o tema “Educação financeira feminina: planejando o seu sucesso”, com apresentação da empresária Aline Blank e da psicóloga e empresária Iara Barbosa.

No dia 21 de março será a vez das empresárias Mariana Machado Geisel e Giuliana Campos abordarem questões de saúde e bem-estar na palestra “Mulher, autoestima, autoconfiança e saúde”.

O último encontro será realizado no dia 28 de março e será conduzido pela idealizadora da Confraria das Tops, Deise Vargas Tomazel; pela escritora e palestrante Paula Silva e pela escritora, palestrante e Mestre em Gestão Pública, Ana Cláudia Bitencourt. O tema da palestra será “Inteligência emocional e empreendedorismo feminino: transformando ideias em modelos e práticas”.

Todas as palestras são gratuitas e acontecem a partir das 19h na Praça das Palmeiras, no segundo piso do Canoas Shopping. Não é necessário fazer inscrição.

Serviço:

Ciclo de Palestras Vozes Femininas/

Datas: 07, 14, 21 e 28/03/Horário: a partir das 19h.

Local: Praça das Palmeiras, no segundo piso do Canoas Shopping.

Evento gratuito.

Programa:

· Marketing pessoal: você é o seu cartão de visitas.

Palestrantes: Ana Paula Zandoná e Fernanda Albuquerque.

Objetivo: Auxiliar na construção da marca pessoal nos ambientes digitais e offline.

Conteúdo: A importância de construir uma imagem sólida tanto em ambientes online como offline, como vender a sua marca pessoal e etiqueta 3.0.

Data: 07/03.

Horário: 19h.

Local: Praça das Palmeiras – segundo piso do Canoas Shopping.

· Educação financeira feminina: planejando o seu sucesso.

Palestrantes: Aline Blank e Iara Barbosa.

Objetivo: Proporcionar aos participantes uma visão sistêmica do universo financeiro. Conteúdo: Psicologia do Consumo, Inteligência Financeira, Saúde Financeira & Qualidade de Vida e Traçando Metas para o Futuro.

Data: 14/03.

Horário: 19h.

Local: Praça das Palmeiras – segundo piso do Canoas Shopping.

· Mulher, autoestima, autoconfiança e saúde.

Palestrantes: Mariana Machado Geisel e Giuliana Campos.

Objetivo: A palestra pretende abordar assuntos cotidianos que interferem na saúde e bem estar feminino através de ações negativas e positivas em sua autoestima e confiança.

Conteúdo: Emponderamento feminino e o seu fator de mudança na condição de saúde e bem estar.

Data: 21/03.

Horário: 19h.

Local: Praça das Palmeiras – segundo piso do Canoas Shopping.

· Inteligência emocional e empreendedorismo feminino: transformando Ideias em modelos e práticas.

Palestrantes: Deise Vargas Tomazel, Paula Silva e Ana Cláudia Bitencourt.

Objetivo: Apresentar novos horizontes para o crescimento feminino na vida pessoal, profissional social e política. Abordar os atuais desafios da mulher na luta pela conquista de direitos na sociedade e o empoderamento como consequência desse movimento. Apresentar habilidades necessárias para conquistar seu espaço nos diversos âmbitos de sua vida.

Data: 28/03.

Horário: 19h.

Local: Praça das Palmeiras – segundo piso do Canoas Shopping.

