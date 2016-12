Canoas Shopping revela ganhador de promoção de Natal

Nesta terça-feira, dia 27 às 17h, o Canoas Shopping realizou o sorteio da sua promoção de Natal , revelando o ganhador do Lifan X60 Talent zero kilômetro. O sortudo que teve seu nome selecionado entre mais de 42.000 distribuídos se chama Valtair Teixeira Machado morador da cidade de Canoas. Cada R$200,00 em compras realizadas no Canoas Shopping dava direito a um cupom, que deveria ser preenchido com os dados do participante e a resposta correta para a pergunta: Qual shopping presenteia você com um LIFAN X60 TALENT? A promoção ocorreu de 10 de novembro a 26 de dezembro e a entrega do prêmio será realizada em janeiro.

