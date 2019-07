Canoas Shopping sorteia uma sessão de cinema para 150 pessoas celebrarem a amizade

Até 31 de julho, o Canoas Shopping realiza a promoção Dia do Amigo que vai sortear uma sessão de cinema para um felizardo assistir um filme no Cinemark com 150 amigos.

Para concorrer basta juntar notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes do Canoas Shopping e trocar por cupons no balcão de trocas junto à Central de Relacionamento. Cada 150 reais dá direito a um cupom.

As trocas poderão ser feitas até às 17 horas do dia 31 de julho. O sorteio acontece no dia 31 às 18 horas no mesmo local.

