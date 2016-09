Cansada de ver seu namorado bêbado, mulher arma pegadinha e contrata um travesti para dormir com ele

Cansado de ver o seu namorado “sempre bêbado” durante a viagem do casal para Bangkok, na Tailândia, Lenka fez uma brincadeira “cruel” com seu parceiro. Ela contratou um travesti local para fazer uma pegadinha. Quando seu companheiro “apagou” de tão embriagado que estava, após uma tradicional festa de rua, Lenka permitiu que um travesti local desse um susto nele. Ao acordar, Čeněk estava ao lado de uma pessoa totalmente desconhecida.

“Era nossa última noite em Bangcoc e Čeněk ficou completamente bêbado e dormiu. Eu estava entediada e fui até a frente de nosso hotel, vi diversos travestis e tive uma ideia”, lê-se na introdução do vídeo. A surpresa de Čeněk com a cena é imediata: “Você não é a Lenka. Que diabos? Você não é a minha namorada. O que é isso? Não, não, Lenka, cadê a Lenka?”. A namorada eventualmente sai do closet onde estava escondida para revelar a farsa. A pegadinha já foi vista mais de 19 milhões de vezes no Youtube. Confira também!

