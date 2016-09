Cansado de ser roubado, fazendeiro pinta todas as suas ovelhas da cor laranja

Por causa dos constantes furtos de ovelhas, um fazendeiro tomou uma medida drástica. Pip Simpson decidiu pintar todo o seu rebanho de 800 ovelhas de laranja.

Não tem quem não perceba. As ovelhas do fazendeiro viraram até ponto turístico na Inglaterra. Simpson conta que, como a cor é muito brilhante e viva, seu rebanho se destaca na multidão fazendo com que o ladrão pense duas vezes antes de roubá-lo.

O fazendeiro conta que não há com o que se preocupar. Segundo ele, o rebanho vai ficar laranja por apenas 12 meses – quando ele pretende pintar novamente as ovelhas – e a tinta é completamente inofensiva à saúde das ovelhas. A fazenda de Simpson fica na região de South Lakeland, no noroeste da Inglaterra.

Comentários