A Fifa anunciou, nessa quarta-feira, a abertura de uma ação disciplinar contra a Federação Alemã de Futebol após o comportamento de seus torcedores na partida contra a República Tcheca, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, os alemães presentes no estádio entoaram cânticos nazistas durante o hino nacional tcheco e vaiaram o minuto de silêncio antes do início da partida.

