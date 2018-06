Em entrevista a uma rádio da rede britânica BBC, o cantor inglês Robbie Williams, 44 anos, disse que possivelmente sofra da síndrome de Asperger, transtorno caraterizado por dificuldades no desenvolvimento de habilidades sociais. O artista, que participou da abertura do Mundial da Rússia, já enfrentou problemas com álcool e drogas.

