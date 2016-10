Cantor Adam Levine foi investigado após ser acusado de ter abusado da filha recém-nascida

O cantor Adam Levine passou por uma situação delicada na última semana. Segundo o “TMZ”, ele foi acusado de abuso infantil após uma denúncia anônima. O informante afirmou à polícia de Los Angeles que o cantor estaria abusando de sua filha recém-nascida e de sua mulher, a modelo Behati Prinsloo. Após investigação, foi concluído que a denúncia era um “trote”.

Uma fonte disse ao site que, na ligação, a pessoa informou que o vocalista teria batido no rosto de sua filha, Dusty, que nasceu no último dia 22 de setembro. Na denúncia foi afirmado, também, que Adam é violento com a mulher e ele quase a “nocauteou” uma vez.

Logo depois da denúncia, o Departamento de Polícia de Los Angeles começou uma investigação. Eles foram até a casa do artista e conversaram com a família. Não foi encontrado nenhum tipo de vestígio ou hematoma que indicasse algum comportamento violento por parte do cantor. Após a visita, a polícia encerrou o caso afirmando que as acusações eram falsas.

Fontes próximas a Adam explicaram que ser uma pessoa pública às vezes é injusto. Você está sujeito a alegações falsas e absurdas. Por outro lado, o cantor agradece que a polícia tenha encontrado a verdade prontamente. O caso foi encerrado.

