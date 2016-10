Cantor Buchecha aparece pela primeira vez após fazer uma cirurgia para reduzir as suas bochechas

Buchecha teve a primeira foto divulgada desde que se submeteu a uma cirurgia para reduzir as bochechas, a bichectomia. Na imagem, o cantor aparece ao lado da dentista Fernanda Fiúza, a responsável pelo procedimento. Como Buchecha ainda está no período pós-operatório, as bochechas estão inchadas.

A cirurgia também teve caráter funcional, já que o cantor se queixava de um incômodo na área. A profissional contou que a operação não deve mudar muito a aparência do cantor.

