Cantor e apresentador Nahim é preso após descumprir medida protetiva contra ex

Por RedeTV!

O cantor e apresentador Nahim está preso desde a última quarta-feira (27) por violar uma medida protetiva de uma ex-mulher.

Ex-peão de ‘A Fazenda 9’, o apresentador do ‘Programa do Nahim’, da TV Brasil, foi preso há exatos 5 dias. Ele estava impedido de ir à casa da ex-esposa desde quando participou do reality, em 2017. Na residência, contudo, vivem seus cachorros, com os quais ele saía para passear constantemente. Sandra, então, resolveu denunciar o descumprimento da medida e Nahim acabou preso.

Por conta da violação, o crime não cabe pagamento de fiança. Ao TV FAMA, a atual esposa de Nahim, Andreia Andrade, confirmou que o cantor foi preso em sua casa e detalhou o caso completo. “Ele tem essa medida protetiva contra a primeira ex-mulher dele, tendo em vista que ele tem cinco ‘chow chows’ na residência dela, na qual ele tem parte também”, explicou.

Andreia também afirmou que a ex-mulher dele tinha ciência de que ele visitava os seus cães com frequência e que, por meio de mensagens, sempre a notificava de quando ele iria retirar os animais para passeio

Deixe seu comentário: