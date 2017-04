Cantor Jerry Adriani estÃ¡ com cÃ¢ncer e filhos pedem oraÃ§Ãµes

O estado de saúde do cantor Jerry Adriani, de 70 anos, requer atenção e cuidados médicos. Internado desde a última quinta-feira (6), em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o artista está com câncer.

Ao site Ego, o filho mais velho do músico, Thadeu Vivas, confirmou o diagnóstico da doença de seu pai e pediu privacidade. “É um momento delicado e muito íntimo. Agradeço o carinho de todos e peço, por favor, que entendam que é um assunto sobre a saúde do meu pai, apenas o seu Jair”, pediu ele, que junto com os irmãos mais novos divulgaram carta oficial no começo da noite desta segunda-feira (10).

“A família vem informar aos fãs, familiares, amigos e imprensa, que encontra-se em tratamento contra a doença câncer descoberta após uma série de exames, ao longo das últimas semanas após ter dado entrada no hospital em março com um quadro de trombose venosa profunda. Jerry está começando tratamento para controle desta patologia. Pedimos a todos que independentemente de seus credos solicitem força e pronto restabelecimento ao querido amigo e cantor”, pediram os filhos, Thadeu, Tiago e Joseph.

