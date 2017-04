Cantor Jerry Adriani volta a ser internado no Rio de Janeiro

Nessa sexta-feira, o cantor Jerry Adriani, 70 anos, voltou a ser internado em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele havia recebido alta duas semanas antes, após uma primeira internação, motivada por trombose em uma das pernas.

Segundo o produtor musical do cantor, Rinaldo Couto, desta vez o veterano ídolo da Jovem Guarda estava com o peso muito abaixo do recomendado, devido a uma desnutrição. “Jerry fez ontem uma endoscopia e agora está lúcido, conversando normalmente, mas muito magro”, detalhou nesse sábado. “Ele permanecerá no hospital para ganhar mais massa muscular.”

Ainda de acordo com o produtor, nesta segunda-feira serão realizados novos exames, que deverão indicar o dia em que o artista poderá retornar para casa.

