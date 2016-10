Cantor Lucas Lucco conta que já se envolveu com uma amiga de sua mãe

O ator e cantor Lucas Lucco fez uma relevação durante entrevista com Fábio Porchat. O galã confessou que já se envolveu com uma amiga de sua mãe, Karina Lucco, que, aos 41 anos e em plena forma, faz sucesso nas redes sociais.

“Já mesmo. Não vou falar o nome dela. Minha mãe ficou brava, porque ela é nova, e quando eu ficava com alguém da idade da minha mãe ou um pouco mais velha, ela ficava estressada”, contou o ator, durante a conversa. Complementando, Lucco ainda soltou o velho ditado que afirma “panela velha é que faz comida boa”.

Em outro momento, Lucco abordou o ciúme que sente da mãe e fez outra revelação: já brigou por causa dela. “Desde criança, ela me levava na escola e os meninos ficavam: ‘Ê, sua mãe, hein’. Tudo era piada com a minha mãe. Todo mundo me enchia por que ela era bonitona”. (AG)

