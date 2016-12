Cantor surpreende a noiva e os convidados em casamento e vídeo encanta a internet

Um cantor sertanejo decidiu marcar seu casamento com uma surpresa para sua noiva e convidados, no sábado (26), em Curitiba, na Paraná. Alvaro Sampietro, 39 anos, da dupla com Daniel, encantou a todos com uma versão em português da música “Hallelujah”, apresentada com ajuda de seus amigos cantores. O vídeo que mostra a homenagem à amada foi publicado em uma rede social e conquistou milhões de visualizações.

Por telefone, Sampietro contou que começou a compor a letra da versão poucos meses antes do casamento com ajuda de Daniel. Por falta de tempo, ele não conseguiu ensaiar com seus amigos cantores antes da apresentação. Mesmo assim, a surpresa emocionou a todos.

“Era um momento muito particular e eu tinha o desejo de surpreender minha noiva e os convidados. Eu não tinha noção que o vídeo teria essa repercussão”, conta Sampietro que está com a companheira há 8 anos, mas decidiu casar há três meses.

“Eu vi vídeos de cantores que cantam em casamentos. Eu achei muito óbvio fazer só isso. Por isso, eu convidei alguns amigos cantores para participar”, disse.

Segundo o cantor, a surpresa emocionou a noiva Patrícia.

“O vídeo não mostra, mas ela ficou apertando minhas mãos, chorando e dizia: ‘Meu Deus! Que coisa linda!’”, lembra.

Sampietro diz que como ele e os demais cantores tinham dificuldades de marcar uma data para se encontrar e marcar ensaios para a apresentação, tudo foi combinado pelo WhatsApp. No dia do evento, Daniel se encontrou com os demais cantores para um ensaio rápido do que seria visto na igreja.

“Eles se reuniram no salão uma hora antes. Pelo WhatsApp fui dando as coordenadas. E aconteceu daquele jeito”, comemorou o cantor.

Segundo Sampietro, após o sucesso da apresentação, a música apresentada será incluída no próximo disco dos dois, que estão juntos há 10 anos e já tiveram a música incluída na trilha sonora da novela “Paraíso”, de 2009. (AG)

Veja o vídeo:

