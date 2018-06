O cantor colombiano Maluma, que está na Rússia para acompanhar o Mundial, teve sua suíte de hotel na Rússia invadida nesta terça (19) e perdeu US$ 800 mil em artigos de luxo, incluindo relógios caros e joias. A informação é da agência de notícias AP, que cita como fonte a imprensa russa. Um ladrão invadiu o quarto de Maluma após se passar por convidado do artista, que não estava no local.