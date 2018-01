Cantor tradicionalista Volmir Martins morre em acidente no Norte do Estado

O cantor tradicionalista Volmir Martins, 48 anos, morreu, na madrugada deste sábado (27), em um acidente em uma estrada na zona rural de Getúlio Vargas, na Região Norte do Rio Grande do Sul.

Ele dirigia uma van que caiu no rio Castilha, de acordo com informações da Brigada Militar. O músico, trovador e apresentador de TV morreu no local do acidente.

Volmir havia saído de um show no município de Áurea. Natural de Venâncio Aires, o tradicionalista, do conhecido bordão “Ataca as Égua, Salvador”, morava em Eldorado do Sul.

Outras três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Elas já receberam alta.

Deixe seu comentário: