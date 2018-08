Cantor Zé do Bêlo fará apresentação

O teatro Renascença recebe, nesta quinta-feira, o cantor Zé do Bêlo. Acompanhado de seu violão, e dos músicos Alexandre Rossetto no contrabaixo, King Jim no saxofone e Luiz Jakka e Nêgo Zé na percussão, Zé vem ao Teatro Renascença mostrar as canções de seu repertório. Os ingressos custam R$ 20 inteira e R$ 10 meia entrada. O repertório será referente à musica popular brasileira de 1920 a 1930.

