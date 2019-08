Cantora americana ataca Pabllo Vittar nas redes: ‘Artista de nível C’

Cheirinho de treta! Azaelia Banks, uma cantora americana, atacou a brasileira Pabllo Vittar nas redes sociais. Azaelia respondeu uma fã no Instagram ao ser questionada sobre polêmica em 2018, na qual se recusou a abrir show da drag queen em Fortaleza. Além de Pabllo, ela também atacou outras artistas brasileiras.

Após ser questionada, a cantora então, abusou da sinceridade e ofendeu não só a Pabllo, como outras cantoras, dizendo que as brasileiras costumam copiar todas as artistas americanas. “Como eu ofendi uma comunidade inteira ao dizer pra uma drag queen que ela não está arrasando como pensa que está? Pabllo me dá uma vibe de artista de nível C ao fazer a arte dela uma réplica em estilo cabaré do que os artistas estão fazendo em mercados de nível A. Eu sinto que muitos artistas brasileiros têm um estilo forçado de audição do American Idol que é desnecessário. O Brasil tem uma cultura rica, profunda e única… a cultura americana é tão vazia e pobre”, escreveu.

Para finalizar a mensagem ao fã, ela diz que não se desculpará e que Pabllo não deve exigir respeito por copiar uma artista que trabalhou duro. “Meu maior desejo é que Pabllo encontre sua voz artística de verdade, ela não tem uma ainda. Ela copia o que ela vê e então quer exigir respeito de uma artista que trabalhou duro e literalmente sofreu para achar a própria voz. Eu nunca vou abrir um show para a vagabunda e não peço desculpas.”

Essa não é a primeira vez que a cantora ataca o público brasileiro. Em 2017, ela usou a expressão ‘aberrações do terceiro mundo’ para se referir aos fãs do país.

