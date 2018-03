Um tribunal de Istambul condenou a dez meses de prisão a cantora e atriz turca Zuhal Olcay por ter insultado o presidente, Recep Tayyip Erdogan, em uma canção durante uma apresentação realizada em Istambul. A artista modificou a letra de uma conhecida música pop, intitulada “Bosvermisim Dünyayi”, usando o nome do presidente para rimar com as palavras “Tudo vazio, tudo mentira”.

Deixe seu comentário: