A cantora Fergie se desculpou após cantar a versão “sexy” do Hino Nacional dos Estados Unidos

Após ser criticada por sua versão mais lenta e “sexy” do hino nacional dos Estados Unidos na abertura do tradicional jogo das estrelas da NBA (Associação Nacional de Basquete), no domingo (18), a cantora Fergie se desculpou formalmente pelo episódio. “Sempre tive honra e orgulho de cantar o hino nacional e eu tentei algo especial para a NBA”, afirmou a cantora de 42 anos, ex-integrante do grupo Black Eyed Peas, em comunicado.

“Sou alguém que gosta de riscos, mas claramente essa interpretação não chegou ao tom pretendido. Eu amo esse país e honestamente tentei o meu melhor”, escreveu Fergie.

Nas redes sociais, a cantora foi criticada por internautas que julgaram a versão desrespeitosa com o hino americano. Outros simplesmente acharam a situação hilária. Um internauta chegou a dizer que foi “a pior interpretação da história”.

Os atletas em quadra, incluindo estrelas como LeBron James e Stephen Curry, não contiveram o riso diante dos agudos de Fergie.

A comediante Leslie Jones foi uma das que usou o Twitter para se manifestar contra a interpretação de Fergie. “Enquanto isso, de volta aos Estados Unidos… Eu fico fora por alguns dias e todos perdem a cabeça. Por que isso aconteceu? Não é todo mundo que pode supostamente fazer isso por vocês. Vocês deveriam ter me chamado para cantar”.

O cantor JR Aquino também escreveu: “Vergonha pelos amigos e fãs de Fergie por ouvir seus ensaios e não falarem m**** nenhuma. Vergonha”.

“O hino de Fergie despertou porcos e ovelhas dos zoológicos em toda a América”, comentou o comediante Bob Saget.

Black Eyed Peas

O cantor Will.i.am deu fim às especulações a respeito da permanência da cantora Fergie no grupo Black Eyed Peas em entrevista dada ao Daily Star no último domingo. “Nós somos um trio agora. Eu não sei por que Fergie não está no projeto. Você terá que perguntar isso à Fergie”, contou. “Vocês sabem que somos capazes de fazer isso sem a Fergie”, continuou.

Ele também falou a respeito da possibilidade de Nicole Scherzinger, conhecida por seu trabalho à frente do Pussycat Dolls, substituí-la: “Nós temos um grupo de conversa chamado Família Black Eyead Peas. Ele não tem nada a ver com fazer música ou ganhar dinheiro. É sobre amizade. Somos nós três [Will, Apl.de.ap e Taboo] e Nicole. É sobre família. Nicole é Black Eyed Peas. Ela é família.”

No ano passado, após rumores de que teria confirmado a saída de Fergie do grupo, chegou a negar a informação: “Mentiras. Fergie está focada no Double Dutchess e o Black Eyed Peas está fazendo o Masters of the Sun. Isso não significa que Fergie esteja fora do grupo”.

