A cantora Ivete Sangalo dá à luz suas meninas em pleno sábado de carnaval em Salvador

O marido da cantora Ivete Sangalo postou uma foto da artista com as filhas gêmeas, Helena e Marina, na tarde deste sábado (10). As meninas nasceram no início da manhã, na maternidade do Hospital Aliança, em Salvador, na Bahia.

“Energia feminina tamanho gigante!! Só posso dizer obrigado @ivetesangalo #paternidade #gemeas #amorinfinito #paicoruja #felicidade #obrigadosenhor”, disse na legenda do post.

Nascimento

As gêmeas da cantora Ivete Sangalo nasceram na manhã deste sábado, em Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora por volta das 6h15min (horário local).

Ainda de acordo com a assessoria de Ivete, o parto foi cesárea. Segundo o irmão da cantora, Ricardo Sangalo, o parto estava marcado para 22 de fevereiro, mas, por volta da 0h deste sábado, a cantora começou a sentir contrações. Por isso, os médicos recomendaram que ela seguisse para o hospital.

Helena nasceu às 5h21min, e Marina, às 5h24min. Elas têm cerca de 2,5 kg cada e não precisaram de incubadora.

Cynthia Sangalo, também irmã de Ivete, disse que a cantora já amamentou e que as meninas parecem uma com a artista e outra com pai, Daniel Cady, que é nutricionista.

A médica Luciana Vieira Lopes, que acompanhou a gravidez da cantora Ivete Sangalo, e fez o parto da artista, falou com a imprensa e contou como foi a chegada das gêmeas. “O parto foi lindo. Ivete chegou muito tranquila. O parto transcorreu sem intercorrência. Nasceram lindas e saudáveis. As três passam muito bem”, disse a médica.

Luciana adiantou duas características das bebês mais badaladas do momento. “[São] choronas, espertas. [Estão] em boas condições”, disse.

A médica revelou que o pai das meninas, Daniel Cady, acompanhou o parto muito emocionado. Luciana afirmou, ainda, que as gêmeas seguem o protocolo médico habitual de recém-nascidos. A previsão é que Ivete e as filhas tenha alta médica em até três dias.

Presentes no hospital

O casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica mandou flores para Ivete Sangalo, no início da tarde deste sábado. O presente foi levado para a maternidade onde a artista está internada com as filhas, com um cartão no nome de Luciano e Angélica. A flor escolhida foi orquídea.

Luiz Okamoto, que levou as flores enviadas pelos apresentadores, disse que o casal fez o pedido por telefone, por meio da assessoria. “[Me sinto] privilegiado [em levar as flores]. Ivete é uma estrela baiana, pessoa muito querida, a gente tá feliz. [Pediram] duas orquídeas, porque são gêmeas”, contou.

‘Folia’ na maternidade

A cantora Ivete Sangalo postou um vídeo no Instagram, na madrugada deste sábado (10), na maternidade do Hospital Aliança. A cantora aparece dançando a música de trabalho “No Groove”, feita em parceria com Márcio Victor, do Psirico. Na postagem, Ivete está com o marido, Daniel Cady, familiares e amigos, em um quarto da unidade médica.

“E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre. Amo vcs!”, disse a cantora na legenda do post.

Na sexta-feira (9), a cantora fez uma postagem na rede social para agradecer a homenagem do cantor Márcio Victor, da banda Psirico. O músico se vestiu de Ivete Sangalo grávida para desfilar no carnaval de Salvador.

