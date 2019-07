Cantora Iza integra time de jurados em reality show musical

A cantora Iza vai integrar a equipe do programa do “The Voice Brasil”, ao lado dos técnicos Ivete Sangalo, Lulu Santos e o atual tetracampeão Michel Teló. A oitava edição está prevista para o dia 30 de julho. Além da Iza, a atriz e cantora Jeniffer Nascimento também vai entrar para o time e vai mostrar os bastidores do programa.

O reality show musical vai continuar com a sua mesma programação, sendo exibido duas vezes na semana, todas as terças e quintas, após às 22h e 15 minutos. E as novidades não param por aí, agora cada técnico poderá usar a tecla de bloqueio duas vezes durante a disputa. No programa da temporada passada foram 22 episódios, nessa serão 20, sendo seis audições às cegas, cinco batalhas, quatro rodadas de fogo, três ao vivos, semifinal e final.

