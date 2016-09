Cantora Maria Rita cancela show após receber ameaças

A cantora Maria Rita cancelou um show que faria em Cuiabá (MT), na noite deste sábado (10), após sofrer ameaças. Enquanto realizava a passagem de som, uma pessoa entrou armada “ameaçando membros da equipe e colocando em risco, por via de consequência, a integridade da artista”, informou a equipe de Maria Rita nas redes sociais da cantora.

Detalhes do ocorrido não foram divulgados. A Polícia Civil confirmou apenas as ameaças e o cancelamento do espetáculo. A equipe se desculpou e informou que o responsável por contratar o show “está definindo a política da devolução dos ingressos”. A cantora apresentaria no Alphaville Buffet Premium a turnê Samba de Maria. O show estava previsto para as 21h.

