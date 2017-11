A cantora norte-americana Beyoncé é a mulher mais bem paga da música em 2017

O álbum de sucesso “Lemonade” e a turnê mundial devem fazer da cantora norte-americana Beyoncé, 36 anos, a mulher mais bem paga da música em 2017, de acordo com o ranking anual da Forbes, divulgado nessa segunda-feira. A projeção aponta para cerca de US$ 105 milhões com a venda de discos, os shows da turnê Formation e a sua própria linha de roupas e acessórios, a Ivy Park.

A britânica “Adele”, 29 anos e cujo álbum intitulado simplesmente “25” bateu recordes de vendas nos Estados Unidos em 2015, ficou em segundo lugar na lista, com uma estimativa de US$ 69 milhões.

Já Taylor Swift, compatriota de Beyoncé e que liderou a lista do ano passado com ganhos estimados de US$ 170 milhões, ficou na terceira posição, com US$ 44 milhões. Apesar dessa queda significativa, ela deve ver seus rendimentos aumentarem significativamente no próximo ano com os lucros trazidos por seu álbum “Reputation” – o mais vendido de 2017 – e com uma nova turnê.

A canadense Celine Dion, 49 anos, por sua vez, ficou na quarta colocação, com US$ 42 milhões, apesar de ter feito uma pausa temporária após a morte de seu marido, Rene Angeli, em janeiro de 2016. Na quinta posição aparece a norte-americana Jennifer Lopez, com ganhos de 38 milhões de dólares.

O ranking destaca, ainda, duas veteraníssimas vozes entre as dez mais no quesito financeiro: a atriz norte-americana e cantora de música country Dolly Parton, 71 anos, ficou em sexto, ao passo que sua compatriota Barbra Streisand, 75 anos e que também é atriz levou US$ 30 milhões, desempenho que a deixou na décima posição.

Top 10

A revista Forbes compilou a lista depois de estimar a receita antes de impostos para os 12 meses de junho de 2016 a 2017, com base em entrevistas com gerentes, agentes, advogados e algumas das estrelas. O levantamento analisou, ainda, dados de entidades como a Pollstar, da RIAA (Recording Industry Association of America) e da empresa de rastreamento Nielsen SoundScan.

– 1º lugar: Beyoncé – US$ 105 milhões (R$ 338 milhões).

– 2º lugar: Adele – US$ 69 milhões (R$ 222 milhões).

– 3º lugar: Taylor Swift – US$ 44 milhões (R$ 141 milhões).

– 4º lugar: Celine Dion – US$ 42 milhões (R$ 135 milhões).

– 5º lugar: Jennifer Lopez – US$ 38 milhões (R$ 122 milhões).

– 6º lugar: Dolly Parton – US$37 milhões (R$ 119 milhões).

– 7º lugar: Rihanna – US$ 36 milhões (R$ 116 milhões).

– 8º lugar: Britney Spears – US$ 34 milhões (R$ 109 milhões).

– 9º lugar: Katy Perry – US$ 33 milhões (R$ 106 milhões).

– 10º lugar: Barbra Streisand – US$ 30 milhões (R$ 96 milhões).

