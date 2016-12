Cantora Valesca Popozuda revela vontade de namorar uma outra mulher

Sempre polêmica em suas declarações,Valesca Popozuda contou em recente entrevista que não descarta ficar com outra mulher. “Eu tenho vontade, mas nunca fiquei. Ainda não apareceu oportunidade”, disparou ela, solteira oficialmente desde o término do namoro com Diógenes David.

A cantora também falou da relação com o ex-marido, Pardal, seu empresário. “A gente sempre se deu bem, mas não deu certo como marido e mulher. O problema foi o trabalho. Quando junta o trabalho com o relacionamento e a pessoa não sabe administrar, é confuso. Então, você mora com a pessoa e você já não fala mais sobre o relacionamento, você só fala de trabalho. Vai acontecendo um desgaste”, explicou a mãe de Pablo, com quem comemorou o seu aniversário.

Com bens penhorados para quitar dívida de 28 mil reais, Valesca admitiu que a crise a pegou. “Se alguém falar que não pegou, me diz onde. Mas nada que seja grande coisa, mas graças a Deus eu sempre trabalhei muito, minha agenda é lotada, não paro, mas a crise pegou para todo mundo”, avaliou a funkeira, que atingiu 1 milhão de views do clipe “Viado”, censurado para menores de 18 anos.

