Cantores gaúchos disputam duas vagas para etapa nacional do Campeonato de Karaokê

A final regional do Campeonato de Karaokê revelará dois cantores – masculino e feminino – gaúchos que representarão o Rio Grande do Sul na etapa nacional da competição. Na próxima quarta-feira (10), 20 cantores disputam essa final no Babilônia Karaokê, no Quarto Distrito, em Porto Alegre. A etapa nacional será em setembro no Campeonato Mundial de Karaokê (Karaoke World Championships –KWC), em São Paulo.

Até a grande final, foram três fases iniciais e um total de 50 concorrentes que apresentaram todos os estilos musicais. Esta é quarta edição da seletiva no Rio Grande do Sul, organizada pela KWC.

Além da impostação de voz, interpretação, performance de palco e alcance vocal, entre outros itens, é o talento de cantar que prevalece na avaliação geral. “Todas as etapas mostraram excelentes cantores e performances, mas o que vale é a somatória de todas as qualidades que um cantor carrega consigo. Agora é pra valer”, analisa o organizador da KWC em Porto Alegre, Paulo Ricardo da Silva.

A Competição

O Karaoke World Championships é a maior competição mundial de karaokê que existe desde 2003, reunindo mais de 30 países em um grande show todos os anos. As edições anteriores com participação brasileira aconteceram em Singapura (2015), Vancouver/Canadá (2016) e Helsinki/Finlândia (2017 e 2018).

Deixe seu comentário: