Cão morre após um comissário ordenar que ele ficasse no compartimento de malas de mão durante um voo

No voo 1284 da United Airlines, que foi de Houston a Nova York, Estados Unidos, o erro de um funcionário da empresa custou a vida de Kokito, um bulldog francês de apenas 10 meses. O comissário de bordo instruiu a dona do cachorro, Catelina, a colocá-lo dentro do compartimento de malas de mão para a viagem que dura de 2 a 3 horas. Ao pousar, a dona e sua família descobriram que o cão estava morto.

Segundo informado por Maggie Gremminger, uma passageira do mesmo voo, via redes sociais, Catelina insistiu para que o cachorro – que viajava em uma pequena caixa de transporte – ficasse sob o assento durante o trajeto, mas o funcionário resistiu à ideia, ordenando para que colocasse o animal no compartimento de malas de mão, onde não há espaço e nem ventilação suficiente. Sophia, de 11 anos, filha de Catelina, revelou ao jornal Metro: “Minha mãe estava tipo ‘é um cachorro, é um cachorro’ e o comissário disse: ‘você tem que colocá-lo ali em cima”.

A United Airlines já assumiu a responsabilidade pela morte de Kokito e classificou o episódio como “um acidente trágico que nunca devia ter acontecido, já que os animais de estimação nunca deveriam ser colocados no compartimento das despesas gerais”. Segundo a companhia, o caso está sendo investigado e Catelina e sua família foram ressarcidas com as passagens.

A pior companhia aérea do mundo

Dentre as companhias aéreas americanas, a United é a que teve o maior número de mortes de animais em seus voos, sendo 18 mortos e outros 13 feridos apenas em 2017, segundo dados do Departamento de Transportes. No ano passado, a empresa também ficou em evidência por motivos desagradáveis, quando um passageiro foi literalmente arrastado pelos corredores de um dos aviões da companhia ao ser removido forçadamente de seu voo.

Em fevereiro, o motor do avião de uma aeronave se despedaçou e precisou fazer um pouso de emergência em Honolulu, no Havaí. Segundo a companhia aérea, os pilotos seguiram os protocolos de segurança do voo UA1175 e o incidente não causou nenhum ferimento nas 373 pessoas que estavam a bordo do Boeing 777-222. Nas redes sociais, os passageiros postaram vídeos e fotos do incidente, que ocorreu em um dos lados da aeronave.

De acordo com os testemunhos, o motor começou a se despedaçar cerca de 35 minutos depois de decolar de São Francisco. Conforme uma nota divulgada pela United, os pilotos informaram sobre o problema à Torre de Controle, que os orientou a fazer o pouso de emergência. Agora investiga-se o que poderia ter causado o problema. Ainda segundo a companhia, o avião foi comprado em 1994, sendo um dos aviões mais antigos fabricados pela Boeing.

